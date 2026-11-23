Quem usa antibiótico sem necessidade ou não completa corretamente o tratamento quando ele é indicado, pode estar contribuindo para um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade: a resistência aos antimicrobianos (RAM).

O termo se refere à capacidade que alguns microorganismos causadores de doenças adquirem de resistir aos medicamentos disponíveis, o que dificulta bastante o combate de infecções e, em alguns casos, o tratamento torna-se impossível.

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De acordo com o Ministério da Saúde, a resistência é responsável por cerca de 34 mil mortes no Brasil anualmente, e outras 138 mil estão associadas ao quadro. Em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorrem mais de 1,2 milhão de mortes atribuídas diretamente à RAM e quase 5 milhões associadas, por ano.

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As bactérias se destacam entre os microorganismos resistentes. Ainda de acordo com a OMS, em 2023, uma em cada seis infecções bacterianas confirmadas em laboratório era resistente aos tratamentos com antibióticos.

Uso racional

Uma das principais recomendações das autoridades de saúde para controlar o quadro é o uso racional dos antibióticos. A assessora de Assuntos Médicos Globais da farmacêutica Biomérieux, Cecilia Carvalhaes, explica que o controle começa com a prescrição desses remédios apenas quando houver necessidade.

“Tem maneiras de distinguir uma infecção viral de uma bacteriana. Então, os médicos devem procurar fazer esse diagnóstico assertivo para não prescrever antibiótico de maneira desnecessária. O remédio não vai ajudar a matar aquele vírus, mas se você usa o antibiótico quando não precisa, ele acaba afetando todas as bactérias que você tem no seu organismo”, ela explica.

O processo, segundo Cecília, pode acabar selecionando bactérias resistentes no próprio organismo: “o antibótico mata aquelas mais fraquinhas, mas as resistentes sobrevivem e tomam o espaço das outras. Quando você estiver vulnerável, aquela bactéria resistente pode se proliferar e causar uma infecção.”

Um exemplo em larga escala dos danos que o uso incorreto de antibióticos pode causar ocorreu em larga escala durante a pandemia de covid-19, doença causada pelo vírus SARS-Cov2. “Estudos globais e no Brasil mostram que aumentou a resistência aos antibióticos utilizados no período”, diz Cecília.

“Alguns pacientes, principalmente os que foram hospitalizados, desenvolveram infecções bacterianas após a infecção pelo vírus, e realmente tinham indicação para tomar antibióticos. Mas houve um uso excessivo na comunidade fora dessas situações.”

A mesma seleção pode acontecer quando alguém com infecção bacteriana comprovada faz o tratamento com antibiótico sem respeitar os horários recomendados, ou o abandona antes do tempo previsto. “O antibiótico acaba não matando todas as bactérias que estavam ali, e as que sobram podem acabar ficando resistentes àquele remédio e ele não vai mais funcionar.”

Outro preceito do uso racional dos antibióticos é “não usar uma bala de canhão para matar uma formiga”, em analogia proposta por Cecília Carvalhaes.

“Quando for uma infecção simples, o ideal é você tratar com um antibiótico de primeira linha. Porque se você utilizar o remédio mais potente de cara e o paciente desenvolver bactérias resistentes à bala de canhão, você não vai ter outro remédio para tratar.”

A OMS estabeleceu como meta para 2030 que pelo menos 70% do consumo global de antibióticos seja de medicamentos do grupo de acesso, ou primeira linha. Dados mais recentes, de 2022, mostram que esse índice era de 53%.

O diretor científico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC-ML), André Mario Doi, classifica os antibióticos como “um recurso precioso e limitado”. “Utilizá-los corretamente hoje é fundamental para garantir que continuem funcionando no futuro”, acrescenta.

O patologista destaca que infecções comuns, como as que atingem a pele e o trato urinário e algumas pneumonias, acabam se tornando difíceis de tratar, quando causadas por bactérias resistentes. “Como consequência, os pacientes podem permanecer internados por mais tempo, apresentar complicações graves e até evoluir para óbito.”

“No Brasil, também enfrentamos uma situação preocupante, especialmente pela circulação de bactérias multirresistentes, incluindo aos carbapenêmicos, uma importante classe de antibióticos utilizada no tratamento de infecções graves”, alerta o diretor científico da SBPC-ML.

Doi lembra ainda que os antibióticos são essenciais para a segurança de diversos procedimentos médicos e o aumento da resistência antimicrobiana ameaça a realização de cirurgias, transplantes, tratamentos oncológicos e cuidados intensivos.

De acordo com o especialista, o uso racional dos antibióticos caminha ao lado de avanços no diagnóstico das bactérias resistentes.

“Muitas vezes o médico precisa escolher um antibiótico de maneira empírica, ou seja, sem conhecer exatamente o microrganismo responsável pela infecção e seu perfil de resistência. Não é possível combater adequadamente a resistência antimicrobiana sem investir em diagnóstico laboratorial de qualidade”, afirma o médico.

A principal forma de identificar se um paciente está com uma infecção por bactéria resistente é por meio de um exame de cultura. A bactéria causadora da infecção é estimulada a se reproduzir no laboratório e exposta a diversos antibióticos, para determinar quais são capazes de matá-la.

“Esses exames costumavam levar cerca de 5 dias, hoje com novas tecnologias, como os testes moleculares, a gente conseguiu reduzir para um dia, às vezes até algumas horas”, diz Cecília Carvalhaes.

Ter essa resposta o mais rápido possível é importante não só para que paciente seja tratado com o remédio adequado, como também para que o hospital possa diminuir as chances de que ele dissemine a bactéria resistente no ambiente hospitalar.

O contágio por bactérias já resistentes também ocorre no ambiente comunitário, acrescenta Cecília: “Quando você tem uma pneumonia bacteriana, por exemplo, usa um antibiótico, mas ele não consegue acabar com a infecção, você pode transmitir para outra pessoa já uma bactéria resistente.”

Outra grande via de contaminação é o esgoto, principalmente de origem hospitalar, descartado sem tratamento. Por isso, países com problemas de saneamento básico apresentam maiores índices de infecções por microorganismos resistentes.

“O material de pacientes internados com bactéria resistente pode se espalhar no meio ambiente. Ou de pessoas que foram expostas a antibióticos, contendo bactérias que ficaram resistentes àqueles remédios”, explica a especialista.

Estudos também apontam que antibióticos descartados na rede de esgoto acabam matando bactérias vulneráveis e selecionando os tipos resistentes, que se tornam predominantes. Por isso, remédios vencidos ou que sobraram após o tratamento devem ser entregues em farmácias, para destinação adequada.

O diretor científico da SBPC-ML André Mario Doi também critica a falta de um sistema nacional integrado para a vigilância da resistencia antimicrobiana no país: “Embora existam iniciativas importantes de monitoramento, ainda temos dificuldades para dimensionar com precisão a magnitud do problema”

Em julho deste ano, o Ministério da Saúde institutiu o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos, para coordenar em nível nacional. Entre diversos medidas, o plano prevê a implementação de programas de monitoramento e melhorias na infraestrutura laboratorial.