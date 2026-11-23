O Projeto de Lei 1659/24 estabelece regras para que organizações não governamentais (ONGs) recebam recursos do exterior. A proposta também permite que o governo federal impeça que pessoas e empresas estrangeiras assumam o controle de bens e infraestruturas estratégicos para a defesa e a soberania nacional.

A proposta, do deputado Filipe Barros (PL-PR), está em análise na Câmara dos Deputados.

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Conforme o projeto de lei, as ONGs deverão manter registros contábeis detalhados sobre a origem e a aplicação dos recursos. Uma vez por ano, terão de prestar contas ao poder público e publicar na internet um relatório com o valor, a origem e a moeda dos recursos recebidos.

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O texto também cria o Cadastro Nacional de Organizações Não Governamentais.

O projeto proíbe as ONGs de receber contribuições em dinheiro ou que possam ser avaliadas em dinheiro de partidos políticos estrangeiros ou de organismos internacionais vinculados a governos de outros países.

O Ministério da Justiça terá de analisar doações de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras que, no ano, ultrapassem 100 salários mínimos. O parecer do ministério vinculará a utilização dos recursos à finalidade analisada. Comissões da Câmara e do Senado poderão solicitar ao ministério a prestação de contas e os documentos dessas entidades.

As ONGs que receberem recursos estrangeiros, independentemente do valor, ficarão proibidas de repassá-los a outras ONGs ou de investir nelas por dez anos. Também não poderão participar de campanhas para mudar a legislação brasileira.

As entidades que descumprirem as regras poderão perder benefícios tributários e ser proibidas de atuar no País, além de sofrer eventuais punições civis e penais.

"Nos últimos anos, foi amplamente noticiado o financiamento, por parte de investidores ligados ao poder decisório de países terceiros, a Organizações Não Governamentais que, posteriormente, repassaram parte significativa dos recursos a organizações vinculadas a causas político-partidárias", afirma o autor da proposta.

Ativos estratégicos

O projeto estabelece ainda que o Poder Executivo federal poderá se opor a negócios que transfiram a pessoas ou empresas sediadas fora do Brasil o controle de bens e infraestruturas ligados à defesa ou à prestação de serviços essenciais nas áreas de energia, transportes, telecomunicações, armamentos, indústria aeroespacial, extração de recursos naturais, saneamento, biotecnologia e medicamentos.

A negativa poderá ser dada sempre que se considerar que a operação representa risco "real e suficientemente grave" à defesa, à soberania ou ao abastecimento de serviços fundamentais. A análise deverá considerar a segurança física dos ativos, o funcionamento contínuo, a qualidade dos serviços prestados e o sigilo da tecnologia e dos dados.

O texto também aponta situações em que a aquisição poderá ser considerada de risco. Entre elas, estão indícios de ligação do comprador com organizações criminosas ou terroristas, ou com países que não respeitam os princípios do Estado Democrático de Direito.

Outra situação é o comprador já ter utilizado o controle sobre outros ativos para prejudicar a prestação de serviços públicos essenciais.

"Na contramão do mundo, o Brasil tem entregado setores estratégicos de alta tecnologia a outros países", avalia Filipe Barros.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

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