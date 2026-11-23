A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 478/20, do ex-deputado Denis Bezerra (CE), que proíbe fabricantes, importadores e comerciantes, incluindo plataformas de comércio eletrônico, de destruir produtos não perecíveis que não tenham sido comercializados ou que tenham sido devolvidos pelos consumidores.

A proposta prevê multa para quem descumprir a regra. O valor será equivalente ao preço de mercado de cada produto destruído. A proibição, no entanto, não se aplica a produtos que possam representar riscos à saúde ou à segurança.

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Conforme o autor, o projeto busca combater o desperdício e evitar a destruição de produtos que poderiam ser reutilizados ou doados. Na justificativa, ele afirma que essa prática é social e ambientalmente inaceitável.

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O relator, deputado Gilson Daniel (Pode-ES), recomendou a aprovação da proposta sem alterações no texto. Segundo ele, a regulamentação pode aproximar o mercado brasileiro dos padrões internacionais de comércio e sustentabilidade.

"Países que lideram a transição para a economia circular, como a França, já demonstraram que a proibição do desperdício não estrangula o varejo, mas o torna mais inovador e resiliente", afirma o relator.

Próximos passos

O projeto seguirá para análise, em caráter conclusivo, pelas Comissões de Indústria, Comércio e Serviços; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada por deputados e senadores.

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