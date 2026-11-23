A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que permite aos municípios instituir os chamados Parques Sustentáveis Urbanos em áreas privadas, com o objetivo de ampliar espaços de lazer e preservar características ambientais nas cidades.

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Duda Ramos (Pode-RR), para o Projeto de Lei 791/22 , do ex-deputado Christino Aureo (RJ). Segundo o relator, a iniciativa trata de política urbana e deve ser inserida no Estatuto da Cidade , e não no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como previa o texto original.

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“O substitutivo preserva integralmente o conteúdo da proposta original – os objetivos, as diretrizes e os mecanismos –, inserindo-o no Estatuto da Cidade, o locus normativo adequado”, afirmou Duda Ramos no parecer aprovado.

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Diretrizes para os parques

Pelo texto, os parques poderão ser implantados em imóveis privados e admitir edificações e equipamentos compatíveis com funções ambientais, urbanísticas e de lazer público, condicionados às regras municipais e a estudos técnicos.

Entre as diretrizes estão o incentivo ao uso de energias renováveis (como solar e biomassa), a garantia de acessibilidade, a preservação de nascentes, encostas e matas ciliares, a gestão de águas pluviais e o padrão de tratamento paisagístico.

A proposta também prevê espaços para animais domésticos, em harmonia com a fauna silvestre originária, e permite investimentos privados em equipamentos urbanos e na preservação ambiental, com eventuais incentivos fiscais municipais.

Próximos passos

O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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