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Tenente Portela, RS
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do medicamento Hertuzo (pertuzumabe) para o tratamento do câncer de mama. A resolução foi publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União (DOU).
Em nota, a Anvisa informou que a medicação é indicada para os seguintes casos:
Ainda de acordo com a agência, o registro do Hertuzo foi concedido como produto biossimilar do medicamento biológico comparador Perjeta, que também tem o pertuzumabe como princípio ativo.
“Nessa via regulatória, a aprovação é fundamentada na demonstração de elevada similaridade entre o biossimilar e o produto de referência em termos de qualidade, segurança, eficácia e imunogenicidade (capacidade de provocar uma resposta do sistema imunológico)”, destacou a Anvisa.
A resolução também amplia o uso de medicamento Imfinzi (durvalumabe), que passa a ser indicado para o tratamento de adultos com câncer de bexiga músculo-invasivo que não podem fazer quimioterapia à base de cisplatina ou que a recusaram.
Segundo a agência, o produto deve ser usado em associação com enfortumabe vedotina antes da cirurgia e seguido de durvalumabe em monoterapia após a cistectomia radical (procedimento que remove toda a bexiga, os linfonodos próximos e estruturas adjacentes).
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