A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que amplia de 10 para 20 anos o prazo para pedir a ratificação dos registros de imóveis rurais situados em faixa de fronteira.

A proposta aprovada altera a Lei 13.178/15 , que trata da ratificação de registros imobiliários decorrentes de alienações e concessões de terras públicas em faixas de fronteira. Em 2021, o prazo já havia sido estendido de 4 para 10 anos.

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Os interessados terão agora 20 anos para obter a certificação do georreferenciamento do imóvel e atualizar a inscrição no Sistema Nacional de Cadastro Rural, requisitos necessários à ratificação dos registros.

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Novo texto

O texto aprovado é a versão do relator substitutivo, deputado Evair Vieira de Melo (Republicanos-ES), para o Projeto de Lei 674/21 , do falecido deputado Schiavinato (PR) . O relator contemplou ainda três iniciativas analisadas em conjunto.

“O substitutivo atualiza os prazos e as condições para ratificação dos registros, em benefício da segurança jurídica, da boa-fé dos ocupantes e do interesse estratégico nacional”, destacou Evair Vieira de Melo no parecer aprovado.

A versão do relator também revoga a regra atual que impede a ratificação de registros quando o domínio do imóvel estiver sendo questionado por órgãos federais. Segundo Evair Vieira de Melo, isso tem criado insegurança jurídica e dificultado processos de regularização fundiária de ocupantes de boa-fé.

Próximos passos

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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