A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (25) para discutir as competências, as ações e as perspectivas futuras da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

O debate foi proposto pelo deputado Jorge Solla (PT-BA) e contará com a participação do presidente da Funasa, Lenildo Dias de Morais. A audiência está marcada para as 9h15, no plenário 7.

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A Fundação Nacional de Saúde completou 35 anos em 2026 e acumula experiência na área de saneamento ambiental, herdada da extinta Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP) e da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam).

O deputado destaca que a fundação atua especialmente em municípios com menos de 50 mil habitantes, áreas rurais e comunidades tradicionais, o que representa mais de 90% das cidades e pequenas comunidades brasileiras. "Sua atuação baseia-se em dois eixos: saneamento para promoção a saúde e saúde ambiental para redução dos riscos à saúde humana", afirma.