Marcos Tavares é o autor do projeto de lei-Foto: Divulgação

O Projeto de Lei 3414/26, do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), estabelece a oferta de transporte coletivo público gratuito para estudantes matriculados em cursos de qualificação profissional, de educação profissional técnica de nível médio e de aprendizagem profissional, oferecidos por instituições reconhecidas pelo Poder Público.

O texto está em análise na Câmara dos Deputados. O direito à gratuidade abrange os sistemas de transporte coletivo urbano, semiurbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual, quando necessários ao deslocamento do estudante.

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Poderão receber o benefício estudantes de instituições públicas ou privadas. Para obter a gratuidade, o estudante deverá apresentar identificação estudantil, comprovante de matrícula e comprovação de frequência mínima de 75% das aulas.

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Implementação

O projeto determina que os órgãos responsáveis pelo transporte criem mecanismos para garantir o benefício. As instituições de ensino deverão manter atualizados os sistemas de validação de matrícula e frequência.

O estudante perderá o direito se concluir ou cancelar o curso, apresentar informações falsas, deixar de cumprir os requisitos ou utilizar o benefício de forma indevida. Nesses casos, deverá ser garantido o direito à defesa.

A proposta prevê a implementação gradual, com prioridade para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e regiões com maiores índices de evasão escolar na educação profissional.

Menos abandono escolar

Segundo o autor, a iniciativa busca reduzir o abandono escolar, aumentar a frequência às aulas, melhorar o desempenho dos estudantes e ampliar a conclusão dos cursos. A medida também visa favorecer o aproveitamento dos investimentos públicos em educação profissional e tecnológica.

“O transporte constitui uma das principais barreiras de acesso e permanência na educação profissional, especialmente para jovens, trabalhadores, desempregados, pessoas em situação de vulnerabilidade social e moradores de regiões periféricas e rurais”, afirma

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas Comissões de Educação; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deverá ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

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