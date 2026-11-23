As provas da segunda edição de 2026 do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) serão aplicadas no exterior a partir desta terça-feira (24) e seguem até sexta-feira (27).

Aplicado semestralmente no Brasil e no exterior pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , o Celpe-Bras figura como exame oficial brasileiro para certificação de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros.

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As provas são aplicadas em postos específicos, como instituições de educação superior, representações diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais e outras instituições credenciadas.

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A participação é voluntária e destinada a estrangeiros e brasileiros, cuja língua materna não seja o português, que precisem comprovar nível de proficiência em língua portuguesa na variante brasileira.

Nos dias de exame, o participante deve comparecer ao local de provas com antecedência mínima de 30 minutos. O Celpe-Bras considera aspectos textuais e discursivos, incluindo contexto, propósito e interlocutores envolvidos na interação.

Prova

A parte escrita da prova tem duração de três horas e é composta por quatro tarefas de produção textual que abrangem mais de um componente ou habilidade de uso da língua portuguesa.

Já a parte oral precisa fazer uma interação presencial, face a face, entre o participante, o avaliador-interlocutor e o avaliador-observador, com duração de 20 minutos.