A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (24) para discutir o Projeto de Lei 1659/24, que regulamenta o recebimento de recursos estrangeiros por organizações da sociedade civil (OSCs). O texto está em análise na comissão.

O debate foi solicitado pelo deputado Alencar Santana (PT-SP) e está marcado para as 14h30, em plenário a ser definido.

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Apresentado pelo deputado Filipe Barros (PL-PR), o projeto estabelece obrigações e restrições para organizações não governamentais que recebem recursos do exterior. A proposta também prevê mecanismos de controle de investimentos estrangeiros em setores estratégicos para a soberania nacional.

Segundo Alencar Santana, as medidas podem afetar organizações que atuam em áreas como saúde, educação, assistência social, meio ambiente, direitos humanos, pesquisa científica, cultura e desenvolvimento comunitário.

O parlamentar afirma que a proposta exige uma avaliação de seus possíveis impactos sobre a liberdade de associação, a liberdade de expressão, a participação social e a proteção de dados pessoais.

Para ele, a criação de um regime jurídico diferenciado para organizações da sociedade civil, em razão da origem de seus financiamentos, exige avaliação cuidadosa de seus impactos práticos, de sua compatibilidade com o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e de sua conformidade com a Constituição Federal e com os tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

“Embora seja legítima a preocupação com a transparência e com a proteção da soberania nacional, a complexidade do tema recomenda ampla discussão com os setores diretamente afetados e com especialistas de diferentes áreas do conhecimento”, afirma.