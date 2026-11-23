Duda Ramos é o autor da proposta-Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 4648/26, do deputado Duda Ramos (Pode-RR), estabelece o direito à privacidade e à confidencialidade no atendimento prestado em serviços públicos e de interesse público que envolvam informações pessoais sensíveis ou protegidas por sigilo legal. A proposta prevê que esses atendimentos sejam realizados em ambientes que ofereçam condições mínimas de privacidade.

O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

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Entre as situações consideradas sensíveis estão aquelas que envolvem saúde, assistência social, violência e informações financeiras ou patrimoniais. Também estão incluídas informações protegidas por sigilo legal ou cuja divulgação possa expor indevidamente a intimidade do cidadão.

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A proposta também prevê a capacitação dos agentes responsáveis pela prestação dos serviços. O descumprimento do previsto no projeto poderá ser caracterizado como falha na prestação do serviço.

Segundo o autor, a proposta é uma medida de respeito à dignidade das pessoas, de fortalecimento da confiança nas instituições e de aprimoramento da qualidade dos serviços prestados à população.

"Ao garantir condições mínimas de privacidade no atendimento, o Estado reafirma o compromisso com a proteção da intimidade do cidadão e com a humanização da prestação de serviços públicos", afirma.

Próximos passos

O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

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