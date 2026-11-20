A magia do Natal vai tomar conta da Praça do Imigrante no dia 11 de dezembro, a partir das 19h30, com uma das atrações mais aguardadas da programação do Natal da Feliz Cidade 2026: a chegada do Papai Noel e um grande baile com a Banda San Marino.

Promovida pela Prefeitura de Tenente Portela, a festa promete reunir famílias de toda a comunidade em uma noite de alegria, música e confraternização. A programação contará ainda com distribuição gratuita de doces para as crianças, tornando o momento ainda mais especial para os pequenos.

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O evento terá ingresso gratuito, proporcionando uma oportunidade de lazer e integração para toda a população.

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Durante a festividade, haverá comercialização de lanches e bebidas pelo Rotary Club. Não será permitida a entrada com bebidas no local.