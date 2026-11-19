A programação do Natal da Feliz Cidade 2026, em Tenente Portela, terá início no dia 5 de dezembro, com a realização da tradicional Noite Natalina, a partir das 19h, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida.

O evento, promovido pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com apoio da Prefeitura Municipal, promete reunir famílias e a comunidade em um momento especial de fé, espiritualidade e celebração do verdadeiro significado do Natal.

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A Noite Natalina integra o calendário de festividades natalinas do município, valorizando a união, a esperança e as tradições cristãs.

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Em caso de chuva, a programação será realizada na Cripta da Igreja Matriz.