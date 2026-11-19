A Comissão Externa sobre Prevenção e Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (24) para discutir os registros do Disque 100 e a notificação de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.

O debate atende a pedido do coordenador da comissão, deputado Fernando Rodolfo (PRD-PE), e está marcado para as 14 horas, no plenário 14.

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Segundo o deputado, o objetivo é compreender a dimensão da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil e reunir dados técnicos para orientar os trabalhos do colegiado.

Informações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam aumento de 49,48% nas violações sexuais contra crianças e adolescentes registradas pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos) entre janeiro e abril de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025.

Fernando Rodolfo diz que esse crescimento pode estar relacionado tanto ao agravamento da violência quanto à ampliação do acesso ao canal de denúncias. Para o deputado, é importante identificar as causas do aumento e compreender a evolução do cenário para adotar ações adequadas de enfrentamento à violência sexual infantojuvenil.