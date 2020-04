Assinatura de R$ 10,90 ao mês.









A Pandemia colocou a todos nós em situação inesperada de comprometimento financeiro. Cidadãos, empresas, patrões e empregados. Diante dessa nova realidade é preciso que cada um faça uso de todo tipo de recurso possível, com criatividade e aproveitando seus pontos positivos, de forma a criar novos caminhos para superar esse período crítico.

Os pontos positivos do site Portela Online são a marca consolidada ao longo dos seus 13 anos de trabalho, pela credibilidade, responsabilidade e número altamente expressivo de seguidores/acessos.

Contamos com parceiros e apoiadores importantes como: Sicredi, Terra Nova Tintas, Posto Hanauer, Legítima Super R$10, Sicoob, Meganet Provedor de Internet, Posto Abegg e Antoniollo Serviços Contábeis. Empresas as quais agradecemos do fundo do coração por contribuírem com nosso trabalho, o qual tem, sem sombras de dúvida, uma enorme repercussão na comunidade regional. Oferecemos também os serviços esporádicos para os quais somos contratados, mas nestes houve uma diminuição de 90% em vista das medidas implantadas contra o coronavírus.

Como as despesas são elevadas e a responsabilidade gigantesca, a cada dia está mais difícil dar sequência ao trabalho. Então para que esse trabalho prossiga no momento é preciso contar com uma nova estratégia que permita gerar alguns recursos imediatos.

Assim, para tentar driblar esta crise, estamos disponibilizando um link para que você, que curte nosso trabalho, faça a sua assinatura do site. Como diferencial o fã assinante do site Portela Online será o primeiro a saber das nossas notícias, recebendo nossos vídeos e links através do Whatsapp. Também poderá participar de futuros sorteios de brindes.

Disponibilizamos também as postagens publicitárias, os banners publicitários no site e também trabalhos na rede social Facebook, as Janelas Instantâneas, onde as empresas podem expor e divulgar suas marcas e seus anúncios em apoio ao site.

Meu nome é Sandro da Silva Medeiros, proprietário do site Portela Online, uma empresa familiar que foi atingida pelos efeitos do COVID-19. E, da mesma forma que muitas vezes o Portela Online presta serviço de apoio a campanhas diversas em prol de pessoas e entidades, agora lançamos uma opção cuja iniciativa tem foco exclusivo na viabilidade de continuar oferecendo esse trabalho sério em prol da informação local e regional.

São 13 anos conectados com você! Apoie-nos nesse momento difícil. Faça sua assinatura! Obrigado

