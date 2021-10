Mulher efetua disparo de arma de fogo na Rodoviária de Horizontina

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Jornal Folha Cidade

A Brigada Militar foi acionada nesta noite de quarta-feira (13) após ter havido disparo de arma de fogo nas imediações da estação rodoviária municipal.

De acordo com as primeiras informações, um carro chegou ao local com duas mulheres, uma delas desceu e atirou acertando outra mulher que estava no terminal de ônibus. Um homem que estava com a vítima, teria sido agredido. Em seguida o carro com a agressora deixou o local.

Os feridos foram encaminhados para atendimento hospitalar pelo resgate do Corpo de Bombeiros 193, junto ao Hospital de Horizontina. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar no esclarecimento do fato, que deve ser registrado na Delegacia de Polícia.

Fonte: Jornal Folha Cidade

Curtir isso: Curtir Carregando...