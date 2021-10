Homem é morto a tiros no interior de Barra do Guarita

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um homem foi morto por disparos de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (14), no interior do município de Barra do Guarita.

O fato aconteceu por volta da 1 hora quando um cidadão de 28 anos foi alvejado por disparos de arma de fogo na porta de sua residência em Linha Seca. O SAMU foi acionado e constatou o óbito.

A Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local onde após levantamento fotográfico e topográfico o corpo foi removido para necrópsia. No local foi apreendido projéteis e também identificado o nome do acusado dos disparos.

A Polícia investiga as circunstâncias e motivações do crime. A esposa da vítima conseguiu fugir do local com o filho menor do casal. A vitima, a esposa e o filho tinham vindo residir há poucos dias na localidade.

Curtir isso: Curtir Carregando...