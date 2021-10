Acidente entre trator e caminhão de combustíveis é registrado em Independência

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Seguidor do Portela Online

De acordo com informações, por volta das 10h20min, o um homem conduzia o caminhão de um TRR de Catuípe, no sentido Catuípe/Independência e bateu contra o rodado de um trator que era manuseado na lateral da rodovia fazendo o serviço de roçada, próximo do trevo de entroncamento com a Av. Três de Maio.

O Corpo de Bombeiros de Três de Maio esteve no local com o carro de resgate e o caminhão, mas não foi necessário remover os envolvidos para o hospital. Dois homens estavam no caminhão, e pelo menos um trabalhador estava no trator.

A Brigada Militar foi acionada e bloqueou o trânsito nos dois sentidos da rodovia. O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi chamado para registrar o acidente.

Fonte: Paulo Marques Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...