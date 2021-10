Acidente com óbito é registrado na ERS 569 em Novo Barreiro

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação/Rogério Machado

Na noite de quarta feira (13) por volta de 21h40, uma colisão frontal entre um veículo de passeio e dois caminhões causou a morte do condutor que fazia sentido, Novo Barreiro /Barra Funda.

Segundo informações do condutor de um dos caminhões o veículo de passeio vinha fazendo ultrapassagens forçadas e no momento chovia muito, devido as chuvas e a ultrapassagem forçada aconteceu o choque com um dos caminhões o qual ocasionou um forte impacto jogando o condutor do veículo de passeio para fora.

Além do choque com o caminhão o veículo chocou-se contra uma árvore localizada no acostamento da pista.

A Brigada Militar e ambulância do município de Barra funda atenderam a ocorrência, BM Sarandi orientou o transito até a chegada da pericia para a remoção do corpo.

Fonte: Rogerio Machado

Curtir isso: Curtir Carregando...