Último suspeito de matar jovem em parada de ônibus de Porto Alegre é preso em São Nicolau

Foto: Reprodução

A Brigada Militar prendeu, em São Nicolau, ontem, terça-feira, o terceiro suspeito de envolvimento na morte da vendedora Cristiane da Costa dos Santos, de 20 anos, baleada em um assalto ao sair do trabalho, em uma parada de ônibus no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, o homem era o único ainda foragido desde o crime.

A prisão ocorreu em uma ação conjunta da Inteligência da Brigada Militar, equipe da Operação Hórus e Força Tática do 14º BPM, na rua Senador Daniel Krieger, no bairro Ramão Bambil, no município das Missões.

Conforme o comandante do 14º Batalhão de Polícia, de São Nicolau, major Eduardo Brum, o trabalho de inteligência se mostrou fundamental para a captura do foragido. “Desencadeamos uma operação, com levantamento de informações, num primeiro momento, para ter certeza do paradeiro do suspeito. Tivemos informações de que ele poderia estar em Santo Ângelo, depois em Santo Antônio das Missões e, por último, em São Nicolau. O suspeito estava num ambiente tranquilo, bem calmo e não esperava ação da polícia”. O comandante confirmou que não foram encontradas armas ou drogas com o homem.

Relembre o caso

Cristiane da Costa do Santos, de 20 anos, morreu baleada durante um assalto, no dia 23 de setembro, em uma parada de ônibus na avenida Chuí. Ela recém havia saído do trabalho, no Barra Shopping Sul.

Em depoimento à polícia, testemunhas relataram que Cristiane ficou nervosa e se atrapalhou para entregar o celular, sendo baleada no peito. Além dela, havia outras oito pessoas na parada, que tiveram celulares roubados, mas não se feriram.

Dois envolvidos no crime foram presos nas últimas semanas. Com a prisão desse terceiro elemento, as acareações do caso devem começar na semana que vem, conforme a delegada que investiga o crime, Luciana Smith.

Fonte: Rádio Guaíba

