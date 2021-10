Probabilidade de La Niña no Rio Grande do Sul está acima dos 70%

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Fernando Dias/Seapdr

Os modelos de previsão para definição do evento El Niño Oscilação Sul (ENOS) do International Research Institute for Climate and Society (IRI), utilizados pelo Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul (Copaaergs), apontam para uma probabilidade acima de 70% de que as condições de La Niña se iniciem durante a primavera de 2021 e permaneçam até o verão 2021/2022.

O prognóstico climático para o mês de outubro indica redução da chuva e aumento da temperatura diurna, o que produz aumento da evapotranspiração, especialmente na segunda quinzena do mês. Para o mês de novembro, os modelos também apontam para uma redução de chuva, com predomínio de noites mais .frias e dias mais quentes, padrão característico de períodos muito secos. Já para dezembro, são esperados padrões de chuva e temperaturas mais próximos da média climatológica. As previsões trimestrais do Copaaergs são obtidas por meio do Modelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPMET) da UFPel.

O boletim do Conselho é elaborado a cada três meses por especialistas em Agrometeorologia de 14 entidades públicas estaduais e federais ligadas à agricultura ou ao clima. O documento também lista uma série de orientações técnicas para as culturas do período.

Culturas de outono-inverno produtoras de grãos (trigo, aveia, cevada)

Considerando o prognóstico de precipitações dentro da normalidade no mês de outubro e abaixo da normal em novembro, seguir monitorando a ocorrência de doenças de final de ciclo e incidência de pragas, bem como observar se há necessidade de aplicações de defensivos agrícolas.

Arroz

Considerando que o prognóstico climático indica redução de chuvas especialmente no mês de novembro, dimensionar a área a ser semeada conforme a disponibilidade de água dos reservatórios;

Dar continuidade à adequação das áreas que ainda não estão preparadas para possibilitar a semeadura na época recomendada pelo zoneamento agrícola, para aproveitar as melhores condições de radiação solar e evitar ocorrência de baixas temperaturas do ar no período reprodutivo da cultura;

Escalonar a época de semeadura de acordo com o ciclo da cultivar, primeiro as de ciclo longo, seguidos das de ciclo médio e precoce;

Para semeaduras realizadas até meados de outubro, quando a temperatura do solo é baixa, atentar para que a profundidade de semeadura não seja superior a 2 cm, a fim de evitar redução no estande de plantas e a consequente desuniformidade no estabelecimento inicial da cultura.

Culturas de primavera-verão produtoras de grãos (milho, soja, feijão)

Escalonar a época de semeadura e utilizar genótipos de diferentes ciclos ou diferentes grupos de maturação para evitar eventuais perdas em função de deficiência hídrica no período crítico, sempre respeitando o zoneamento agrícola;

Para as culturas do milho e do feijão, iniciar a semeadura quando a temperatura do solo a 5 cm de profundidade estiver acima de 16°C e houver umidade adequada do solo;

Para cultura da soja, somente iniciar a semeadura quando houver umidade adequada do solo, evitando a semeadura quando houver a previsão de chuvas intensas;

Tratando-se de plantio direto, fazer o manejo de culturas de inverno voltadas para a proteção do solo e manutenção da umidade no solo;

Considerando o prognóstico de menor precipitação pluvial, especialmente no mês de novembro, se possível, irrigar sempre que necessário. Dar preferência à irrigação nos períodos críticos da cultura (florescimento – enchimento de grãos);

Para o cultivo da soja em terras baixas, é indispensável a drenagem. Entretanto, em anos de estiagem, é importante atenção quanto ao manejo da irrigação, pois os solos são rasos e argilosos.

Hortaliças

O prognóstico de temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo da média na primavera sinaliza para desenvolvimento adequado de cultivos, especialmente aqueles que apresentam expressão sexual influenciada pela temperatura do ar, como é o caso das cucurbitáceas. Considerar que devem ser respeitados os demais fatores ambientais que atuam sobre essa expressão (ex.: umidade do solo, nível de fertilidade e densidade populacional);

O prognóstico de precipitações pluviais um pouco abaixo da média requer atenção quanto à necessidade de irrigação, a qual deve, preferencialmente, ser realizada via sistema de gotejamento, que apresenta melhor eficiência de uso da água;

Para cultivos em ambiente protegido (túneis e estufas), realizar o fechamento ao final do dia (especialmente no mês de novembro, quando há prognóstico de temperaturas mínimas abaixo da média) e proceder à abertura pela manhã, evitando aumento excessivo da umidade relativa e da temperatura do ar no ambiente interno dos abrigos.

Fruticultura

Em pomares nos quais houve eventual perda de estruturas de frutificação e frutos em função da ocorrência de geadas, principalmente em fruteiras de caroço de ciclo precoce, adotar o manejo usual do dossel vegetativo em relação a podas e aplicações de defensivos químicos, a fim de assegurar a produção da safra seguinte;

Em pomares de rosáceas onde as condições meteorológicas (precipitações pluviais intensas e frequentes, baixas temperaturas o ar e nebulosidade) afetaram a polinização, conduzir práticas de manejo para manter o equilíbrio do dossel vegetativo e a produção;

Na ocorrência de danos por granizo, atentar para os manejos fitossanitários e fitotécnicos (poda e nutrição), visando recuperar as plantas para os ciclos seguintes;

Preservar a cobertura verde da área para conservação do solo e armazenamento de água no solo;

Recomenda-se a prática do raleio para ajuste da carga de frutos, conforme as orientações técnicas de cada região/cultivar, para garantir o desenvolvimento e maturação adequados dos frutos;

Seguir o manejo fitossanitário recomendado para a cultura, dando atenção ao monitoramento de pragas e doenças. Em períodos mais secos, recomenda-se uma maior atenção no monitoramento e controle de ácaros e oídio. Evitar inseticidas pouco seletivos que afetam os inimigos naturais dos insetos;

O prognóstico de precipitações um pouco abaixo da média requer atenção quanto à necessidade de irrigação que deve, preferencialmente, ser realizada via sistema de gotejamento, especialmente no estabelecimento de novos pomares, para evitar a perda de mudas.

Silvicultura

Adequar o manejo florestal, considerando a possibilidade de precipitação pluvial abaixo da média climatológica;

Em povoamentos florestais, deve ser evitada a adubação mineral ou orgânica com elevadas concentrações de nitrogênio;

Para produção de mudas florestais em céu aberto, caso o viveirista tenha necessidade de aplicar fertilizantes, deve aumentar a relação potássio/nitrogênio da formulação mais indicada para cada espécie e estádio;

Caso o produtor florestal tenha necessidade de realizar o plantio no trimestre outubro/novembro/dezembro, as mudas florestais devem apresentar um sistema radicular bem formado, para garantir maior sobrevivência no campo.

Forrageiras

Considerando o prognóstico de precipitação abaixo da media climatológica, especialmente em novembro, promover a manutenção da cobertura de solo e de boa disponibilidade de forragem, adequando a lotação animal ao crescimento do pasto;

Indica-se manter a lotação animal reduzida nas pastagens de azevém, para garantir boa ressemeadura natural no próximo ano;

Escalonar os períodos de plantio/semeadura das pastagens cultivadas no verão utilizando mudas/sementes de alto vigor;

Indica-se fazer silagem/feno de cultivos e pastagens de inverno, visando garantir maior disponibilidade de alimento no verão para as categorias de rebanhos mais exigentes, tendo em vista que o prognóstico de precipitação abaixo da média climatológica pode afetar o crescimento e desenvolvimento das pastagens.

Piscicultura

Considerando o prognóstico de precipitação pluvial abaixo da média, especialmente em novembro, o produtor de peixes deve procurar manter o nível de água dos viveiros.

Fonte: Seapdr

