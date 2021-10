Galpão é destruído por incêndio no interior de Crissiumal

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Um galpão foi destruído por um incêndio no início da madrugada desta terça-feira (12) na localidade de Lajeado Nass, interior de Crissiumal. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Três Passos, a corporação foi acionada por volta da 0h40min. Devido à distância, os bombeiros passaram orientações à Brigada Militar que, com apoio de um caminhão-pipa da prefeitura, efetuaram o primeiro combate às chamas.

No momento que os bombeiros chegaram ao local o fogo já havia sido controlado. Os policiais militares repassaram a localização para orientar a chegada dos bombeiros. Segundo a corporação, somando ida e volta, a distância percorrida foi de cerca de 140 km, a maior parte por estrada de chão.

O galpão de madeira da propriedade, com dimensões de 12m x 18m, foi destruído pelo fogo, além de um VW Fusca, uma ordenhadeira, um tanque de óleo diesel e um gerador de energia elétrica. Segundo os bombeiros, foram retirados a tempo do galpão um trator e uma plantadeira.

As causas do incêndio são desconhecidas. O trabalho de combate às chamas realizado pela Brigada Militar, caminhão-pipa e moradores foi fundamental para evitar que o fogo se alastrasse e atingisse a residência e uma estrebaria nas proximidades. Ninguém ficou ferido.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

