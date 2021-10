Encontrado corpo de portelense desaparecido em rio de Palmitinho

Compartilhar Pin 0 Compart.

No início da madrugada desta quarta-feira, 13 de outubro, foi retirado do rio Lajeado Leão o corpo de Luis Fernando Plack. A vítima se afogou após resgatar uma amiga que havia caído nas águas por volta das 13h30 do feriado do dia das crianças.

De acordo com os Bombeiros de Frederico Westphalen, o corpo estava no mesmo local onde havia submergido, ou seja, no poço da cachoeira, porém só foi possível o seu resgate após a chegada da equipe de mergulhadores vindos de Passo Fundo devido ao peso do corpo da vítima. A retirada ocorreu entre 1h e 1h30 da madrugada desta quarta-feira. O corpo foi encaminhado para necropsia na cidade de Erechim.

Fernando como era conhecido por todos tinha 31 anos de idade e trabalhava como prestador de serviços autônomo em Tenente Portela.

O velório está previsto para ter início ao meio dia na Capela da Funerária Engler. O sepultamento será realizado às 17h de hoje no Cemitério Municipal de Tenente Portela.

Segue o site Portela Online no Facebook e acompanhe as notícias em fotos e vídeos. Clique aqui.

Curtir isso: Curtir Carregando...