Confronto entre indígenas na região Norte tem prisões e disparos de arma de fogo

Foto: Folha do Noroeste

Indígenas da aldeia Pinhalzinho, do município do Planalto, e da aldeia Bananeiras, de Nonoai, entraram em confronto na tarde da última segunda-feira (11). No local há disputa pelo domínio de terras indígenas. De acordo com informações do delegado Ercílio Carlet, o cacique de Nonoai não reconhece a divisão da terra em outra Aldeia independente, em Planalto, com novo cacique.

Foram registrados disparos de arma de fogo, porém sem feridos. O fato foi informado à Polícia Federal e três indígenas foram encaminhados para a “prisão” indígena. Ao longo desta terça-feira (12), indígenas bloquearam a rodovia ERS-324 entre Nonoai e Planalto, como forma de protesto e também para reivindicar uma posição das autoridades com relação à segurança da comunidade indígena local.

O conflito estaria ocorrendo há alguns meses na localidade. Todos os fatos foram registrados e encaminhados para a Polícia Federal, órgão com atribuições para o caso.

Fonte: Folha do Noroeste

