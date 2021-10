Brigada Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na madrugada desta quarta-feira (13/10), à 01h55 policiais militares do 7º BPM prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo em Tenente Portela.

A prisão ocorreu no bairro Ipiranga, após abordagem de uma motocicleta, sendo localizado com o condutor um revolver calibre .38, com seis munições, três intactas e três deflagradas.

Com ele também foi apreendido o valor de R$ 6.650,00 reais em dinheiro e um cheque no valor de 1.500,00 reais. O homem foi encaminhado para Delegacia de Polícia para flagrante.

