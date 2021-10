Esperança do Sul: Município terá o Programa Saúde nas Escolas

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Esperança do Sul

O município de Esperança do Sul iniciará na próxima quinta-feira (12), o Programa Saúde na Escola, onde fornecerá um kit mensal de higiene para as adolescentes acima de 11 anos, matriculadas nas escolas municipais com recursos próprios do município.

A medida faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, buscando “normalizar” a chegada da puberdade, desmistificando preconceitos e mitos desse período tão importante na vida dos adolescentes.

O secretário de Saúde, Ademir da Cruz, acredita que é na escola que a formação integral dos cidadãos acontece. “Por esse motivo, nós enquanto saúde e assistência Social, viemos desenvolvendo parcerias com a Secretaria de Educação, buscando oferecer ainda mais qualidade de vida as nossos crianças e jovens e esse projeto vem com esse objetivo, de auxiliar nossas jovens meninas a entenderem e enfrentar com mais naturalidade e tranquilidade as mudanças provocadas pela puberdade”, destaca Ademir.

A secretária de Educação, professora Danieli Bonacina, agradece a iniciativa da Secretaria de Saúde, sendo que são essas ações em conjunto que irão auxiliar na educação das nossas crianças e jovens.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Município de Esperança do Sul

