Equipe de mergulho deve reforçar buscas a portelense desaparecido em rio

Uma equipe de mergulho deverá reforçar as buscas pelo portelense desaparecido nas águas do Rio Lajeado Leão localizado no município de Palmitinho. Por telefone um soldado do Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen que procura o desaparecido, informou ao site Portela Online que os mergulhadores pertencem a equipe do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo e que a procura deverá se estender pela madrugada se for necessário.

Luis Fernando Plack teria resgatado uma amiga das águas turbulentas naquele local do Rio Lajeado Leão , porém desapareceu e não foi mais visto. O fato teria ocorrido por volta das 13h30 da tarde desta terça-feira, 12 de outubro.

Fernando com era conhecido por todos estava com uma turma de amigos.

