Homem é preso após arrombar e furtar posto de combustíveis em Ametista do Sul

Foto: divulgação

Na madrugada deste domingo (10/10), policiais militares do 37° Batalhão de Polícia Militar (37°BPM) prenderam um homem de 24 anos de idade, no município de Ametista do Sul.

A prisão foi realizada após o furto arrombamento à um posto de combustível, na área central do município. Com o jovem foi localizado e apreendido entre dinheiro em espécie e cheques de terceiros, a quantia de R$ 13.705 (treze mil setecentos e cinco mil reais), um telefone celular, além de dez carteiras de cigarro.

O indivíduo preso e o material apreendido foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para registro do flagrante.

Brigada Militar

