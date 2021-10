Dentro do Jogo: Atuações determinantes

Compartilhar Pin 0 Compart.

As atuações da dupla nesta rodada foram determinantes para seus resultados. Enquanto o Inter segue na luta pelo G-6, o Grêmio continua errando e no Z-4.

Vivem extremos, principalmente seus treinadores. Aguirre já entendeu seu grupo, Felipão ainda está tentando entender.

O técnico colorado percebeu que seu time é competente quando suas peças estão no lugar correto. Junto com o combo da boa efetividade, atitude, estratégia bem montada e excelentes atuações coletiva e individuais.

Aguirre está armando um Inter bem ofensivo e defensivo, que sempre busca o ataque não se encolhe na defesa. Ainda há coisas para melhorar e ter mais atenção, mas o colorado segue firme na luta por uma vaga no G-6.

Já Felipão ainda tenta se achar e entender seu grupo. O erro ainda continua por conta do técnico, armar o time só pensando em se defender é um tiro no próprio pé.

Está errado para quem precisa pontuar, principalmente vencer. Com essa estratégia o tricolor não ataca com qualidade e acaba sendo punindo com derrotas amargas. Para salvar o Grêmio, Felipão precisa mudar sua forma de jogo, se defender bem, mas também atacar. O que estava ruim está piorando, a vida gremista não será nada fácil no brasileirão.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

