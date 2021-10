Competidor de tiro de laço morre durante rodeio em Machadinho

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Destaque News

No final da tarde de sábado (09) em meio as programações do 40ª Rodeio Crioulo Interestadual de Laço, promovido pelo CTG Porteira da Amizade, realizado no Parque de Rodeios de Machadinho, um de seus sócios fundadores morreu.

Segundo informações, Gentílicio Lopes Pereira de 86 anos, estava montado a cavalo e durante a competição de laço comprido repentinamente passou mal.

A corporação de Bombeiros Voluntários de Machadinho atendeu a ocorrência, prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima até o serviço de saúde local, mas o homem já chegou sem vida.

Fonte: Destaque News

