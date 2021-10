Colisão frontal deixa feridos na RS 342 em Três de Maio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Dois veículos colidiram frontalmente na RS 342, próximo ao trevo de entroncamento com a BR 472. O acidente ocorreu por volta das 6h deste domingo (10).

Os carros, um Ford Fiesta de São José do Inhacorá e um Fiat Pálio de Três de Maio, colidiram na altura do pórtico na Área Industrial de Três de Maio. Os feridos, dois foram socorridos pelo resgate do Corpo de Bombeiros e uma equipe do SAMU e um terceiro envolvido já havia saído do local.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado para registrar o acidente.

Fonte: Paulo Marques Notícias

