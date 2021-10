Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e ameaça em Ijuí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

Na manhã de sexta-feira (8), a PRF foi acionada devido denúncia de que havia um homem armado com uma espingarda na via pública, ameaçando outros cidadãos.

No local do fato, próximo à RS 522, interior do município de Ijuí, foi identificado o autor que no momento carregava consigo uma espingarda e uma faca artesanal, estando proferindo ameaças a outro homem.

Durante a ação dos agentes PRF o homem acatou as ordens dadas sem reagir. Ele foi conduzido preso, juntamente com as armas que portava para a polícia judiciária de Ijuí.

