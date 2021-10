Sócios da RM Energia Solar visitam maior feira de negócios da América Latina

Compartilhar Pin 0 Compart.

Sempre em busca de conhecimento e primando por um atendimento de excelência junto aos seus clientes os sócios proprietários da RM Energia Solar Laercio Rasch e Eduardo Mantelli estiveram presentes na maior feira de inovação e negócios da América Latina, a Mercopar 2021 que ocorreu de 5 a 7 de outubro em Caxias do Sul, e é organizada pela Fiergs e o Sebrae.

Esta é considerada a maior feira de inovação e negócios da América Latina, os proprietários da RM tomaram conhecimento sobre novas tendências e tecnologias para a inovação no ramo de energias renováveis, o que possibilitará um atendimento diferenciado aos seus clientes, com produtos de última geração e competitividade de mercado.

A RM Energia Solar sempre está atualizada com o que tem de melhor no ramo de energias renováveis e oferece aos seus clientes qualidade com o melhor preço. Entre em contato e saiba mais, conheça nossos produtos e nosso projetos personalizados com excelente custo benefício.

Curtir isso: Curtir Carregando...