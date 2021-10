Vaca morre após ser atingida por raio em propriedade no interior de Sede Nova

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Reprodução/arquivo pessoal

Uma vaca morreu após ser atingida por uma descarga elétrica ocasionada por um raio em Sede Nova. O incidente ocorreu por volta das 9h30 desta quarta-feira (6) na propriedade de Lauri e Ivete Schuh, na localidade de Lajeado Bonito.

Segundo relato da família, o raio caiu em uma lavoura próxima, mas a descarga foi transmitida através do fio da cerca elétrica por uma distância de 50 metros até o piquete onde o animal estava. A vaca da raça Jersey, que estava prenhe, tombou morta logo em seguida. O animal estava sozinho, próximo à cerca, no momento em que recebeu a descarga.

As demais vacas não foram atingidas. A propriedade possui, ao todo, cerca de 13 vacas e 15 novilhas. A descarga elétrica chegou até o aparelho eletrificador de cerca, instalado no galpão, que estourou com a força do raio. Um princípio de incêndio foi controlado pela família.

O prejuízo com a morte da vaca é de aproximadamente R$ 5,5 mil. Nenhum dos moradores ficou ferido.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

