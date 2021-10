Sala do Empreendedor de Tenente Portela recebe Selo Bronze do SEBRAE

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

A Sala do Empreendedor de Tenente Portela, serviço vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, recebeu nesta quarta-feira, 6, o certificado que reconhece a qualidade nos serviços prestados em prol do empreendedorismo. A iniciativa é do Sebrae do Rio Grande do Sul, juntamente com a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

A entrega ocorreu na Mercopar 2021, feira de inovação industrial, realizada em Caxias do Sul, durante os dias 5, 6 e 7 de outubro. Este é o terceiro ano em que é concedida esta certificação a salas do empreendedor de todo Estado, e a primeira vez que Tenente Portela é contemplada. O serviço, responsável pelo licenciamento de atividades, foi instituído no município há 10 anos.

Para conquistar o “Selo Bronze”, a Sala do Empreendedor de Tenente Portela se enquadrou em pelo menos nove serviços básicos de uma lista de 12 opções. Entre eles estão a orientação e formalização de empresas e de microempreendedores individuais. Atualmente, das 497 cidades gaúchos, 99 possuem esta certificação.

O titular da pasta do Desenvolvimento Econômico, Leonardo Siqueira e o secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias, representaram o município na solenidade. Com o troféu em mãos, Siqueira, destacou o empenho de toda a equipe e o respaldo do prefeito, Rosemar Sala, e do vice, Leônidas Balestrin, na busca pela excelência na prestação dos serviços da Sala do Empreendedor. “A certificação nos motiva a seguir trabalhando para qualificar ainda mais este atendimento e as demais ações do Desenvolvimento Econômico”, finalizou.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

