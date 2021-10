Raio mata 19 cabeças de gado no interior de Erval Grande

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Imagem cedida pelo proprietário

Na manhã de quarta-feira dia 06 de outubro, um raio acabou matando 19 cabeças de gado em uma propriedade, na linha Ervalzinho, interior do município de Erval Grande, no norte do estado do Rio Grande do Sul.

A Rádio Cultura de Itatiba do Sul (RS) entrou em contato com o proprietário dos animais; segundo ele, era por volta das 09 horas da manhã quando o mesmo iria fazer o trato dos animais, mas devido a chuva no momento, resolveu adiar em alguns minutos o serviço, logo em seguida o mesmo escutou o som/barulho de um raio, quando foi averiguar, percebeu que 19 cabeças de gado haviam sido atingidas por uma descarga elétrica.

Os bovinos estavam perto de uma árvore onde também passava a cerca de arrame.

Fonte: Rádio Cultura

