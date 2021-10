Mulher finge estar grávida para invadir casa e sequestrar idosa de 85 anos em Montenegro

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: BM Divulgação

Uma mulher de 53 anos foi presa, após fingir estar grávida para entrar na casa de duas irmãs idosas e sequestrar uma delas em Montenegro. A suspeita, que levou o carro da vítima após fazer a idosa refém por duas horas, pediu R$ 1 milhão em resgate e acabou detida em São Leopoldo.

Usando uma peruca e uma barriga falsa para simular gravidez, a mulher chegou na casa onde residem duas irmãs, de 85 e 90 anos. De acordo com a investigação, a suspeita chamou a irmã mais velha por um apelido que ela é conhecida e disse que um pároco da cidade havia enviado flores pra ela.

Enquanto entrava na casa, a suspeita avistou o carro de uma das idosas e, logo que saiu do banheiro, teria apontado a arma para as vítimas e pedido joias. Como as irmãs não possuíam nenhum item de valor, a mulher pediu nominalmente o número de telefone de parentes das idosas, mostrando que havia conhecimento sobre o as relações familiares.

Ela decidiu levar uma senhora de 85 anos, que apresenta um quadro de Alzheimer. Por volta das 13h, a suspeita pegou então o carro que estava estacionado na residência e levou a idosa de refém. Ela ligou três vezes para a família pedindo o valor de R$ 1 milhão, usando palavras de baixo calão e fazendo ameaças contra a vida da aposentada.

Com o auxílio do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Portão, o veículo em que as duas estavam foi interceptado em São Leopoldo por volta das 15h. Natural de Novo Hamburgo, a sequestradora ainda teria apontado a arma, que se tratava de um simulacro, para os policiais que a abordaram.

Ela foi presa em flagrante e deve responder por da extorsão mediante sequestro qualificado, por se tratar de de uma pessoa acima de 60 anos, e também pelo roubo do veículo. As vítimas passam bem.

Fonte: Gaúcha ZH

