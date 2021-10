Corpo de mulher é encontrado carbonizado em Santa Rosa e marido está desaparecido

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma mulher que estava desaparecida desde a última segunda (4) foi encontrada morta nessa quarta-feira (6), com o corpo carbonizado, em Santa Rosa. A localização ocorreu às margens do anel viário que une as rodovias ERS-344 e BR-472.

O corpo de Adriana Zavalha, de 26 anos, foi identificado por familiares no IML. Uma motocicleta destruída pelo fogo também foi encontrada no local. O velório e sepultamento será na cidade de Porto Vera Cruz.

O marido de Adriana, identificado como Igor de Oliveira, de 23 anos, está desaparecido. O casal foi visto pela última vez ao sair da casa onde moravam, no Bairro Timbaúva, em Santa Rosa, por volta do meio-dia da última segunda-feira, tripulando uma motocicleta. Familiares haviam registrado o desaparecimento deles junto à Polícia Civil. O caso é investigado por meio da Delegacia da Mulher.

