Agricultura emite segundo alerta sanitário em 2021 sobre focos de raiva herbívora no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: SEAPDR

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) emitiu hoje (06) alerta sanitário para raiva dos herbívoros e está orientando os produtores rurais a vacinarem ou revacinarem seu rebanho para prevenir a doença. Neste ano de 2021, de janeiro a setembro, o Programa de Controle da Raiva Herbívora da Secretaria contabilizou 32 focos de raiva em 25 municípios gaúchos.

Os municípios com focos identificados neste alerta são Arroio dos Ratos, Caraá, São Jerônimo, Osório e São Gabriel. E os municípios com possível evolução dos focos são Capivari do Sul, Riozinho, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, Butiá, Charqueadas, General Câmara, Eldorado do Sul, Guaíba, Mariana Pimentel, São Jerônimo, Lavras do Sul, Santa Margarida do Sul, São Sepé e Vila Nova do Sul.

“Os proprietários dos municípios citados tem que ficar alertas para vacinar seus animais e relatar mordeduras do morcego hematófago Desmodus rotundus às inspetorias ou escritórios de Defesa Agropecuária. Se isso estiver ocorrendo, equipes da Secretaria vão ser designadas para a região, para o município onde está ocorrendo o foco, para fazer o controle”, explica o analista ambiental André Witt, do Programa de Controle de Raiva Herbívora.

Alguns esconderijos habituais dos morcegos são troncos ocos de árvores, cavernas, fendas de rochas, furnas, túneis e casas abandonadas, entre outros.

O primeiro alerta sanitário foi emitido no dia 24-06-2021.

Municípios com focos de raiva herbívora em 2021

Arroio dos Ratos, Caçapava do Sul, Canguçu, Caraá, Coronel Barros, Garruchos, Guabiju, Guaíba, Itacurubi, Lagoa Vermelha, Mariana Pimentel, Osório, Palmares do Sul, Palmitinho, Pirapó, Santo Antônio da Patrulha, Santo Antônio das Missões, Santo Cristo, São Francisco de Paula, São Gabriel, São Jerônimo, São Jorge, São Lourenço, São Nicolau e Sertão Santana.

Veja mais informações sobre a raiva herbívora e orientações neste endereço: https://www.agricultura.rs.gov.br/pncrh-rs

Fonte: SEAPDR

Curtir isso: Curtir Carregando...