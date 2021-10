Acidente com vítima fatal na ERS 324 Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Kleiton Vasconcellos

Quatro dias depois de um acidente com morte, mais uma tragédia é verificada na ERS-324, a Perimetral, próximo ao trevo de acesso ao Parque da Roselândia na manhã desta quinta-feira, 07.

Houve a colisão de um automóvel Voyage, placas de Passo Fundo, e uma moto BMW, com placa Padrão Mercosul. O motociclista não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo no local.

A vítima do acidente fatal, trata-se de Fernando da Luz Carvalho, de 41 anos, que estava conduzindo a motocicleta.

O veículo seguia no sentido Marau/Passo Fundo. A moto era conduzida no sentido inverso. O motorista do carro, de 76 anos de idade, foi levado para atendimento hospitalar, apresentando ferimentos leves.

A pista foi bloqueada nos dois sentidos, adiante do Bairro Dom Rodolfo.

A Perícia compareceu ao local.

