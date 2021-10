Temporal com chuva de granizo em Miraguaí

Por volta das 13h10 desta quarta-feira (6) ocorreu um rápido temporal com chuva de granizo que atingiu parte da cidade de Miraguaí.

Levantamento preliminar da Defesa Civil do município, indica que o temporal teve duração de cerca de cinco minutos e provocou destelhamento em prédio, queda de árvore e quebra de galhos em pontos da cidade.

O prédio da telefônica ao lado da prefeitura foi quase que completamente descoberto e o vento jogou as telhas de cimento de amianto sobre a avenida Ijuí. Na praça Germano Eisi Pit um galho de uma frondosa árvore quebrou com a força do vento.