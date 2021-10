Nova massa de ar frio traz neve na Argentina e avança para o Brasil

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Metsul Meteorologia

O inverno acabou, ao menos pelo calendário, mas, como é comum no começo da primavera, as massas de ar frio ainda atuam na América do Sul com dias frios. Uma incursão de ar gelado avança neste momento pela Patagônia da Argentina e vai alcançar o Sul do Brasil e mesmo áreas costeiras da Região Sudeste na segunda metade desta semana, o que no caso do Rio Grande do Sul vai manter as noites frias.

A massa de ar frio no extremo Sul do continente chegou a trazer neve nas últimas horas, em pleno mês de outubro, na região da Patagônia. Flocos de neve caíram em localidades como Trevelin e Esquel, no Oeste da província argentina de Chubut, na região patagônica.

A terça começou com mínimas negativas em diversas localidades do Sul do continente com registros de -1,8ºC em Rio Gallegos, -1,2ºC em Esquel, e -1ºC em Calafate e Rio Grande. A massa de ar frio responsável pela neve de primavera na Patagônia vai avançar com uma trajetória oceânica pelo Atlântico e alcançará o Rio Grande do Sul na quinta-feira, mantendo a temperatura abaixo da média no estado.

O efeito maior será sobre o Leste gaúcho. Na sequência, o ar frio se deslocará para Nordeste pelo Atlântico e chegará às áreas costeiras do Sudeste do Brasil. A temperatura terá forte declínio entre quinta e sexta-feira nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro e vai se instalar nas duas capitais um episódio de instabilidade que vai durar vários dias, trazendo chuva com volumes até elevados e precipitação que em alguns momentos pode ser forte.

A capital paulista pode ter entre o fim de semana e o começo da semana que vem volumes de chuva que não testemunha desde o último verão.

Praticamente todo o feriadão será chuvoso na capital paulista com possibilidade de melhora do tempo apenas no feriado do dia 12. Com a chuva e o ar frio, as mínimas não caem muito, mas as máximas à tarde vão ficar abaixo do que é normal para esta época do ano, em geral entre 18ºC e 21ºC entre sábado e segunda-feira.

