Como ensinar educação financeira para as crianças?

O mês das crianças chega e com ele o sentimento de cuidado, amor e proteção pelos baixinhos. Eles nos fazem pensar com ainda mais cuidado no futuro, planejarmos e construirmos objetivos. Por isso, é tão importante trabalhar a Educação Financeira desde a infância. Por meio dela, podemos transformar nossa relação com o dinheiro e conquistar maior independência e liberdade para nossa vida.

Falar sobre o tema pode fazer parte da rotina, de forma leve e adaptada para a idade e o nível de conhecimento de cada criança. Os pais Gerson Dutra, Helenara Cristiane Scherer e Siane Granetto, colaboradores da Sicredi Raízes, dão algumas dicas de técnicas aplicadas com seus filhos:

– Você pode começar ensinando sobre de onde vem o dinheiro;

– Conhecer o seu orçamento, comparar preços e realizar compras com responsabilidade é um dos primeiros passos para desenvolver consciência financeira;

– Economizar nas despesas da casa, como água e luz, utilizar recursos com sabedoria é uma forma de pensar sobre sustentabilidade e responsabilidade econômica e social;

– Você pode reforçar a importância de não desperdiçar alimentos, cuidar das roupas e calçados, além do cuidado com os materiais escolares;

– Dar responsabilidades/compromissos aos seus filhos e mesada como uma recompensa é uma forma de entenderem a importância do trabalho, além de utilizarem com mais cuidado e sabedoria;

– Conversar sobre o assunto e ensinar, por meio de pequenos desafios e atitudes inclui o tema no dia a dia das crianças;

– Ensine noções de caro e barato e benefícios de gastar conscientemente;

– É sempre importante lembrar os pequenos da importância de poupar e ter objetivos para o uso da mesada;

– Objetivos futuros também devem estar na lista, desde pequenos bens materiais, até o seu primeiro carro ou a faculdade dos sonhos;

– O cofrinho é uma ótima alternativa para ensinar as crianças a juntarem de pequenos a grandes valores, que podem ser utilizados para comprar algo que gostem ou aplicados em um fundo como a Poupança.

O Sicredi disponibiliza uma série de vídeos e um site especial com brincadeiras online por meio de histórias da Turma da Mônica. Desenvolvido em parceria com a Mauricio de Sousa Produções, nos vídeos e brincadeiras, os personagens passam, de forma divertida, lições sobre educação financeira para incentivar uma conversa leve sobre o tema entre adultos e crianças. Acesse: https://www.sicredi.com.br/sites/turmadamonica/.

