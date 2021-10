Casal é preso por abandono de incapaz e tráfico de drogas em Itapiranga

Compartilhar Pin 0 Compart.

A guarnição Policia Militar de Itapiranga SC, foi acionada na tarde de terça-feira (05), por um senhor morador de um apartamento vizinho, através do 190, relatando que estaria uma criança chorando há cerca de duas horas sem parar, sem que algum adulto respondesse aos chamados na porta do apartamento.

Chegando ao local, a guarnição dialogou com os vizinhos, todos informando que havia criança chorando dentro do apartamento há muito tempo.

Foi adentrado ao ambiente, com o uso de força física, quebrando o trinco da mesma. Ao abrir a porta, foi visto duas crianças pequenas, sozinhas uma de 1 ano e 11 meses e outra de 03 anos em total desespero, e em total escuridão. Acolhidas e acalmadas as crianças, foi verificado o ambiente onde na janela da cozinha foram vistos 3 (três) potes contendo 25 plantas análogas à maconha. Foi solicitado apoio policial e também solicitada a presença do conselho tutelar.

Durante os procedimentos, apareceram no local a mãe das crianças e companheiro da mesma. Afirmaram que haviam ido ao mercado. O homem morador do apartamento afirmou ser usuário de drogas e que as plantas encontradas são efetivamente pés de maconha, que ele mesmo plantou.

Durante as buscas, localizou-se ainda uma balaclava e uma arma de brinquedo (simulacro) que juntamente com os pés de maconha foram apreendidas.

As crianças foram entregues aos cuidados do conselho tutelar. Foi dada voz de prisão ao casal e encaminhados ao plantão da delegacia Civil para os devidos procedimentos pertinentes.

Fonte: Polícia Militar

