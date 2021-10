Quatro homens morrem em acidente após perseguição policial no norte do Estado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar/divulgação

A fuga de suspeitos após perseguição da Brigada Militar (BM) acabou em um acidente e na morte de quatro homens no norte do RS, por volta das 21h de segunda-feira (04).

Após a BM ter recebido uma informação de que o grupo estaria em um Vectra na região de Casca e de São Domingos do Sul para cometer roubos, os policiais localizaram o veículo e mais um automóvel. O Vectra foi parado. Dentro estava uma mulher, que foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos. O outro carro, um Argo, partiu em fuga, sendo perseguido pela BM. Não houve troca de tiros.

— Enquanto fugiam da polícia, os homens jogavam objetos pelas janelas do carro, que era alugado. Não temos confirmação se eles iriam cometer algum crime naquela noite — revela o titular da delegacia do município de Casca, Thiago Zaidan.

Durante a perseguição, os suspeitos perderam o controle da direção e bateram em um paredão de pedras, na saída do centro de São Domingos do Sul. Com a colisão, os quatro homens morreram no local. Foram encontradas, no carro, toucas ninjas, luvas, revólveres e munições.

Os suspeitos eram do Paraná e de São Paulo e tinham idades entre 21 e 38 anos. Três deles residiam em Guaporé. Um dos suspeitos havia saído há pouco tempo da penitenciária de Charqueadas, onde cumpria pena. O crime que ele cometeu não foi revelado pela polícia. Os outros três não tinham antecedentes criminais.

