Mark Zuckerberg perde mais de R$ 38 bilhões com apagão do Facebook

Foto: Reprodução

O bilionário e dono do Facebook, Mark Zuckerberg, perdeu nesta segunda-feira (4) cerca de 7 bilhões de dólares (R$ 38,1 bilhões) com o apagão mundial do sistema de sua empresa. As ações da gigante da tecnologia despencaram 4,89% durante o pregão do dia, em Nova York, arrastados pelo maior ‘blackout’ da história da companhia.

Os principais índices das bolsas norte-americanas terminaram o dia em baixa por conta das empresas de tecnologia, que incluem o Facebook. O papel da empresa de Zuckerberg terminou o dia valendo 326,23 dólares (R$ 1.781,64).

Após as ações bateram os maiores valores da história do Facebook, em meados de setembro, Zuckerberg começou a enfrentar uma queda que já chega a 15%. Em termos de fortuna, o empresário perdeu aproximadamente 19 bilhões de dólares (R$ 103,6 bilhões) nos últimos dias.Para piorar a vida de Zuckerberg, os Estados Unidos ainda encaram internamente uma inflação que tem mexido com o mercado, em especial com as ações de empresas de tecnologia.

O Facebook ainda não divulgou as causas pela queda do sistema que engloba também o Instagram e o aplicativo de mensagens WhatsApp. Segundo especialistas, a hipótese mais provável é de que tenha havido algum problema com o DNS dos sites da empresa.

Apesar do aplicativos voltarem a funcionar no início da noite de segunda, o ecossistema do Facebook ainda apresentava instabilidade para alguns usuários por volta das 20h.

Fonte: Correio do Povo

