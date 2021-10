Inmet alerta para risco de temporais em parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Inmet / Reprodução

Diferentemente dos últimos dias, a quarta-feira (6) será marcada por chuva em parte do Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o risco de temporais, com queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km/h, nas áreas destacadas em laranja (mapa abaixo). Nessas localidades, podem ocorrer transtornos como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações. O tempo permanece firme, com sol entre nuvens, nas demais áreas do Estado.

De acordo com o Climatempo, os maiores acumulados de chuva estão previstos para os municípios de Vista Gaúcha, no Noroeste, e Vista Alegre e Vila Maria, ambas no Norte: 32mm (cerca de 15% do volume de chuva esperado para outubro nas cidades).

A temperatura mínima do RS, de 3°C, deve aparecer em Pedras Altas, no Sul, região que, juntamente com a Serra, pode registrar geada ao amanhecer. Durante a tarde, Novo Tiradentes, no Norte, registra 27°C, a máxima do dia. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 11°C e 23°C.

A previsão, segundo os meteorologistas, é de que a quinta-feira (7) seja muito parecida com o dia anterior. A previsão é de pancadas de chuva, intercalada com períodos de melhoria, no Norte, na Serra e no Noroeste. No Litoral Norte, o céu fica encoberto, mas sem precipitações. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens.

Há risco de geada ao amanhecer no sul gaúcho e na Campanha, onde Caçapava do Sul registra 2°C, a mínima do RS. Já os termômetros de Novo Tiradentes marcam, novamente, a máxima do Estado: 26°C. A variação térmica na Capital fica entre 12°C e 20°C.

Fonte: Gaúcha ZH

