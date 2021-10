Campanha em prol da portelense Ana Júlia que trata de tumor no tronco cerebral

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Corrente do Bem Portela lança uma campanha em prol de Ana Júlia que está tratando de um tumor no tronco cerebral no Hospital de Passo Fundo. Em razão dos altos custos para a família o grupo de voluntários que formam a Corrente do Bem lançou esta campanha que o site Portela Online abraça e praça a divulgar voluntariamente.

Confere o texto de lançamento desta campanha divulgado por uma das integrantes do grupo, Francielle Trancoso Podanosche:

“Olá queridos amigos. Hoje, venho com muita dor no meu coração, lançar uma campanha em prol de um casal de nossa cidade. A filha desse casal foi diagnosticada com um tumor no tronco cerebral e encaminhada para tratamento em Passo Fundo. Devido a isso, a mãe da Anna Júlia teve que parar de trabalhar e o pai recebe em média R$ 1500,00 ao mês.

Estão com dificuldades para manter as contas em dia e fora a agonia de saber se sua filhinha vai ter sequelas irreversíveis ou se vai se recuperar. Ela ainda tem 26 sessões de radioterapia para fazer e tudo é incerto. Então, desta vez, peço solidariedade. Pode fazer depósito, pix, de qualquer valor pra amenizar a situação dessa família Portelense. Com a autorização dos pais, estou veiculando as fotos da infante. Ela está usando sonda alimentar, fraldas e passa quase que o dia todo sedada. Vamos juntos comigo nessa campanha do dia das crianças?”

Conta em nome da Mãe da Ana Júlia:

Marines Ribeiro Rolin

Ag: 4811 Conta: 0009235301136

Operação : 1288

Conta da Caixa Econômica Federal

Chave pix:

000.691.140-48

