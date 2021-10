Árbitro agredido recebe alta de hospital em Venâncio Aires

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Guarani de Venâncio Aires

O árbitro Rodrigo Crivellaro Dias, agredido pelo atleta William Ribeiro no jogo do São Paulo-RG contra o Guarani, em Venâncio Aires, recebeu alta na manhã desta terça-feira (5).

Crivellaro ficou em observação durante a madrugada e deixou o hospital em uma cadeira de rodas e com colar cervical por precaução. Os exames tiveram bons resultados.

Ele ficará hospedado no hotel em Venâncio e retornará a Santa Maria mais tarde, após a retomada do jogo, com a equipe de arbitragem substituta.

Relembre o caso

A partida estava sendo vencida por 1 a 0 pelos donos da casa. Segundo relatos de pessoas que estavam no Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires, o camisa 10 do São Paulo ficou contrariado por ter levado cartão amarelo. Em seguida, ele dá um encontrão no juiz e chuta o árbitro deitado no chão.

A chuteira acertou a nuca do juiz, que desmaiou. Jogadores das duas equipes imediatamente pediram a entrada da ambulância. O árbitro foi levado para atendimento no Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires. Ele recobrou a consciência e passa bem. Ele será submetido a exames complementares e ficará em observação pelas próximas 24 horas.

Uma viatura da Brigada Militar (BM) ingressou no gramado cerca de 20 minutos depois da agressão e removeu o atleta. Willian Ribeiro foi levado à Penitenciária Estadual de Venâncio Aires após prestar depoimento na delegacia e fazer exames de corpo de delito. A acusação é de tentativa de homicídio, segundo Luciano Fernandes Menezes, delegado regional do Vale do Rio Pardo.

O jogo será retomado na tarde desta terça, a partir do ponto em que foi interrompido. O agresso foi preso.

Gaúcha ZH

