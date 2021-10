Semana será com noites e madrugadas frias no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Previsão do Tempo da MetSul Meteorologia é que a semana que começa será marcada no Rio Grande do Sul pelo predomínio do tempo seco na Metade Sul e vários dias com registro de chuva na Metade Norte. As condições do tempo, assim, devem permitir o avanço do plantio do arroz no Sul e no Oeste gaúcho enquanto no Norte e no Noroeste do Estado a instabilidade deve prejudicar a semeadura da safra de verão.

Uma massa de ar frio vai atuar durante praticamente toda a semana com marcas nos termômetros abaixo do que é normal para esta época do ano com madrugadas frias e dias agradáveis. Uma massa de ar frio ingressa no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira e traz um dia de temperatura muito agradável para outubro que começa frio em algumas regiões e termina com marcas baixas nos termômetros em todas as regiões. Por isso, na grande maioria das cidades do Estado, as mínimas desta segunda-feira ocorrem hoje à noite.

O dia começa com muitas nuvens entre a madrugada e de manhã na Metade Norte com chance de garoa e chuva leve em diferentes pontos, inclusive em Porto Alegre, mas depois a nebulosidade diminui e o sol aparece. No Oeste e no Sul, o sol vai predominar hoje e aparece desde cedo. Amanhã, ar seco e frio de alta pressão cobre o Rio Grande do Sul e traz um dia com predomínio do sol no Estado. São esperados amplos períodos de céu claro em diversas áreas do território gaúcho.

O tempo aberto e frio da madrugada, contudo, deve favorecer a ocorrência de neblina e nevoeiro em pontos isolados. A terça-feira começa muito fria para esta época do ano com chance de geada isolada e fraca em pontos do Estado. Com a presença do sol, a temperatura se eleva rapidamente durante a manhã e a tarde será agradável. A trégua da chuva será curta e o tempo volta a se instabilizar no Rio Grande do Sul durante a quarta-feira. A nebulosidade volta a aumentar muito na Metade Norte do Estado, onde o dia deve ter muitas nuvens com chuva e garoa na maioria das cidades.

Na Metade Sul, o tempo segue firme com ar seco e frio que traz mais um amanhecer de temperatura baixa e uma quarta-feira com a presença do sol. Na faixa central do Estado, na transição das Metades Sul e Norte, espera-se aumento de nuvens sem o registro de chuva em muitos municípios. O tempo não muda muito na quinta-feira. O tempo segue instável na Metade Norte gaúcha, mas em menos municípios que na véspera. O dia será de muitas nuvens principalmente no Noroeste e no Norte do Estado, em particular no Médio e Alto Uruguai.

Na Serra e até em partes do Planalto Médio, a nebulosidade diminui e o sol aparece. Nas demais regiões gaúchas, o dia será de sol e nuvens com um amanhecer frio e uma tarde agradável.

Na sexta, o sol aparece com nuvens em diversas regiões do Estado e áreas de instabilidade ainda trazem chuva no decorrer do dia para pontos da Metade Norte do Rio Grande do Sul. No Centro, no Oeste e no Sul, o sol aparece com nuvens, mas a nebulosidade aumenta e não se pode afastar instabilidade fraca e isolada principalmente em pontos da região central. O dia mais uma vez começa frio no Sul e a tarde é amena a agradável na maior partes dos municípios.

Link da matéria original:

https://metsul.com/previsao-do-tempo-para-a-semana-e-de-madrugadas-frias-e-varios-dias-com-chuva/ .

MetSul Meteorologia

Curtir isso: Curtir Carregando...